Teatro contemporaneo | al Fenaroli di Lanciano va in scena Rosaura alle dieci

Da chietitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque maschere antropomorfe, burattini, mascheroni e ombre contraddistinguono l’inedita versione teatrale e italiana di “Rosaura alle dieci” di Marco Denevi, mai tradotto sinora per i nostri palcoscenici. Andrà in scena sabato 17 gennaio, alle ore 21, per il cartellone di teatro contemporaneo. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nuove voci in scena al Sannazaro: apre ‘Rosaura alle dieci’

Leggi anche: “Prime di settimana” al Teatro Sannazaro con “Rosaura alle dieci” di Marco Denevi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Riapre il teatro Fenaroli di Lanciano: era chiuso da quasi un anno per un intervento da 350mila euro con fondi Pnrr [FOTO]; Eventi in Abruzzo, Stagione teatrale 2026 al Teatro Fenaroli di Lanciano (CH); Lanciano: riconsegnato alla città lo storico teatro “Fedele Fenaroli”.

teatro contemporaneo fenaroli lancianoTeatro contemporaneo: al Fenaroli di Lanciano va in scena "Rosaura alle dieci" - Cinque maschere antropomorfe, burattini, mascheroni e ombre contraddistinguono l’inedita versione teatrale e italiana di “Rosaura alle dieci” di Marco Denevi, mai tradotto sinora per i nostri ... chietitoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.