Al pronto soccorso con tosse e dolore toracico aveva cacciavite odontoiatrico incastrato in un bronco

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata ricoverata al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dopo aver inalato un cacciavite odontoiatrico, rimasto incastrato in un bronco. È stata sottoposta a intervento d’urgenza per la rimozione del corpo estraneo, a causa di tosse e dolore toracico. L’episodio evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo e di un attento approfondimento diagnostico in situazioni di emergenza respiratoria.

