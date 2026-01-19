Al pronto soccorso con tosse e dolore toracico aveva cacciavite odontoiatrico incastrato in un bronco

Una donna è stata ricoverata al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dopo aver inalato un cacciavite odontoiatrico, rimasto incastrato in un bronco. È stata sottoposta a intervento d’urgenza per la rimozione del corpo estraneo, a causa di tosse e dolore toracico. L’episodio evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo e di un attento approfondimento diagnostico in situazioni di emergenza respiratoria.

Il caso di una donna giunta al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e operata d'urgenza per rimuovere il corpo estraneo. Si trattava di un piccolissimo cacciavite odontoiatrico che in qualche modo era stato accidentalmente inalato.

