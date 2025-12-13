Arriva in ospedale con dolore al petto muore dopo 7 ore al pronto soccorso Il caso della 39enne a Bari | indagata la dottoressa per omicidio colposo

Una donna di 39 anni è deceduta al Policlinico di Bari dopo aver trascorso quasi sette ore nel pronto soccorso, nonostante si fosse presentata con dolore al petto. La vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di una dottoressa per omicidio colposo, sollevando interrogativi sulle modalità di gestione del caso.

Una dottoressa del pronto soccorso del Policlinico di Bari è finita nel registro degli indagati per la morte di una paziente di 39 anni, deceduta la sera del 7 dicembre dopo quasi sette ore dal suo arrivo in ospedale. La donna, che soffriva di sindrome di Turner, un’anomalia genetica femminile legata alla mancanza totale o parziale del cromosoma X, era stata trasportata in ambulanza nel primo pomeriggio con forti dolori toracici partiti un’ora prima. Il 118, dopo aver riscontrato anomalie all’elettrocardiogramma eseguito a casa, l’aveva condotta in struttura alle 15:44 classificandola al triage con codice arancione per urgenza. Open.online Arriva in ospedale con dolore al petto, muore dopo 7 ore al pronto soccorso. Il caso della 39enne a Bari: indagata la dottoressa per omicidio colposo - «La famiglia vuole riposte e giustizia» ha detto l'avvocato che assiste i famigliari della donna, morta dopo un collasso improvviso al Policlinico di Bari. open.online

Ha un dolore al petto, gli scoprono un tappo di metallo bloccato nell’esofago: operato d’urgenza a Napoli - Un uomo si è presentato all’ospedale Pellegrini con un dolore al petto: la radiografia ha rivelato un tappo di bottiglia bloccato nell’esofago, per il quale si è resa necessaria una operazione ... fanpage.it

https://ilbernina.ch/notizie/cronaca/sanita/ospedale-di-samedan-arriva-in-soccorso-il-nosocomio-cantonale - facebook.com facebook

Uno dei dolori più forti che puoi provare | #medicinapreventiva

Video Uno dei dolori più forti che puoi provare | #medicinapreventiva Video Uno dei dolori più forti che puoi provare | #medicinapreventiva