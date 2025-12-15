romina power punge al bano sui ritocchini poi svela in che rapporti sono oggi

Romina Power è tornata a parlare del suo rapporto con Al Bano Carrisi durante la puntata di Verissimo del 14 dicembre. La cantante ha affrontato con sincerità alcuni aspetti della loro relazione e ha anche toccato il tema dei ritocchini, rivelando dettagli sul loro attuale rapporto.

Romina Power è tornata ospite nel salotto di Verissimo domenica 14 dicembre, dove ha parlato apertamente del suo rapporto con l’ex marito Al Bano Carrisi. Tra ricordi nostalgici e battute al vetriolo, la cantante americana naturalizzata italiana ha regalato al pubblico di Silvia Toffanin momenti di grande sincerità e ironia pungente. Interrogata sulla natura attuale del legame con il cantante di Cellino San Marco, Romina ha risposto con il suo caratteristico mix di dolcezza e sarcasmo: “Oggi i rapporti con Al Bano sono buonissimi: non ci vediamo mai”. Una battuta che racchiude tutto il paradosso di una relazione che, pur essendo finita sentimentalmente, continua a vivere nel cuore della cantante secondo il suo personale credo: “Chi amo, amo per sempre”. Cinemaserietv.it

Al Bano & Romina Power - Felicità (Musikladen 11.03.1982)

