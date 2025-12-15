Romina Power punge Al Bano sui ritocchini poi svela in che rapporti sono oggi
Romina Power è tornata a parlare del suo rapporto con Al Bano Carrisi durante la puntata di Verissimo del 14 dicembre. La cantante ha affrontato con sincerità alcuni aspetti della loro relazione e ha anche toccato il tema dei ritocchini, rivelando dettagli sul loro attuale rapporto.
Romina Power è tornata ospite nel salotto di Verissimo domenica 14 dicembre, dove ha parlato apertamente del suo rapporto con l’ex marito Al Bano Carrisi. Tra ricordi nostalgici e battute al vetriolo, la cantante americana naturalizzata italiana ha regalato al pubblico di Silvia Toffanin momenti di grande sincerità e ironia pungente. Interrogata sulla natura attuale del legame con il cantante di Cellino San Marco, Romina ha risposto con il suo caratteristico mix di dolcezza e sarcasmo: “Oggi i rapporti con Al Bano sono buonissimi: non ci vediamo mai”. Una battuta che racchiude tutto il paradosso di una relazione che, pur essendo finita sentimentalmente, continua a vivere nel cuore della cantante secondo il suo personale credo: “Chi amo, amo per sempre”. Cinemaserietv.it
Al Bano & Romina Power - Felicità (Musikladen 11.03.1982)
Romina Power punge Al Bano: “Mi ha consigliato di fare ritocchini, chissà se lui li ha fatti al cervello” - Romina Power ripercorre il suo rapporto con Al Bano nel salotto di Verissimo, poi si lascia scappare una battuta sul suo ex marito che spiazza Silvia Toffanin ... fanpage.it
Romina Power a Verissimo: dichiarazioni pungenti sulla separazione da Al Bano - Scopri i dettagli della loro relazione e le riflessioni personali. mondotv24.it
Iniziamo questa puntata di #Verissimo con lei… Romina Power - facebook.com facebook