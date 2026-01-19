Al Bano torna a criticare il Festival di Sanremo e il suo direttore artistico Carlo Conti, commentando la sua esclusione dall’edizione 2025. L’artista, noto per la sua lunga carriera musicale, ribadisce il suo punto di vista e si dichiara ormai lontano dall’evento, sottolineando di aver chiuso definitivamente con questa esperienza. La vicenda continua a suscitare interesse nel panorama musicale italiano.

Al Bano torna nuovamente ad attaccare il Festival di Sanremo e il direttore artistico Carlo Conti dopo l’esclusione dall’edizione 2025. Il cantautore pugliese ne ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha spiegato di non voler più tornare sul palco dell’Ariston. «Nel 2017 avevo una canzone meravigliosa, ma mi cacciarono la prima sera. Ora basta, non propongo più niente. Carlo Conti? Da lui ho ricevuto solo scorrettezze, pazienza: la rabbia non fa bene. Non abbiamo un buon rapporto. Io sono un re della musica italiana, non mi mischio con dei semplici Conti». Giorni prima, parlando in diretta al programma Un giorno da Pecora, aveva già affrontato la questione: «Ero abituato a Pippo Baudo, un signore e un fratello. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Al Bano ancora contro Sanremo: «Io un re, con il Festival ho chiuso»

Al Bano ancora contro Sanremo: «Io, re della musica, escluso da un “Conti”»

Al Bano torna a criticare la partecipazione al Festival di Sanremo, esprimendo il suo disappunto per l’esclusione. In un’intervista a Un Giorno da Pecora, il cantante ha commentato con tono critico la scelta del direttore artistico, evidenziando come la sua lunga esperienza nel panorama musicale italiano non sia riconosciuta adeguatamente. Le sue parole riflettono un sentimento di frustrazione verso le decisioni prese dall’attuale organizzazione del festival.

Leggi anche: Enzo Iacchetti: “Con Sanremo ho chiuso, con il giusto cachet vado a Tale e Quale Show”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Al Bano contro Carlo Conti: “Da lui solo scorrettezze, ma soffro di sanremite e lo guarderò” - E anche per questo 2026 il cantante, nel corso di un'intervista, non nega un certo risentimento nei confronti ... fanpage.it