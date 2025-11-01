De Martino contro Samira Lui veto per Sanremo | Carlo Conti al bivio

Non è un momento particolarmente favorevole per Affari Tuoi. Il programma Rai, nella nuova versione condotta da Stefano De Martino, ha decisamente conquistato il pubblico nella prima fase. Dopo l’addio di Amadeus, l’ex Amici ha abilmente colmato il vuoto e ottenuto un gran riscontro. L’arrivo de La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha però cambiato le carte in tavola. Laddove Striscia la Notizia non riusciva ad attirare pubblico, il game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha di fatto spaccato gli ascolti a metà. Il risultato? Un po’ di nervosismo extra, le cui radici si sarebbero allungate fino a raggiungere l’Ariston. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - De Martino contro Samira Lui, veto per Sanremo: Carlo Conti al bivio

