Agricoltura la mobilitazione COAPI arriva ad Avellino | Il cibo non è una merce

Il coordinamento COAPI organizza una mobilitazione ad Avellino per sottolineare l'importanza della sovranità alimentare e della tutela dell’agricoltura locale. Dopo le precedenti manifestazioni a Milano, Parma e Vittoria, gli agricoltori irpini si riuniscono con i trattori domenica 25 gennaio, per evidenziare che il cibo non deve essere considerato una mera merce, ma un patrimonio da preservare e valorizzare.

Dopo le mobilitazioni di Milano, Parma e Vittoria, la protesta promossa dal coordinamento COAPI arriva ad Avellino, dove domenica 25 gennaio saranno gli agricoltori irpini a scendere in piazza con i trattori per difendere l’agricoltura di territorio e la sovranità alimentare. La tappa avellinese.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il COAPI dopo la forte mobilitazione di Milano arriva ad Avellino

Ad Avellino arriva la magia: Kairos porta in città “Il Villaggio degli Elfi”

Ad Avellino, l’associazione Kairos annuncia l’arrivo de “Il Villaggio degli Elfi”, un evento che promette di portare magia e emozioni nella città. Questa iniziativa rientra tra le attività culturali e sociali promosse da Kairos, che da sempre si impegna a valorizzare il territorio attraverso progetti creativi e coinvolgenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

