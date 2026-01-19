Dopo le recenti mobilitazioni a Milano, Parma e Vittoria, il coordinamento COAPI prosegue il suo percorso di sensibilizzazione con una protesta ad Avellino. Domenica 25 gennaio, gli agricoltori irpini scenderanno in piazza con i trattori per tutelare l’agricoltura locale e promuovere la sovranità alimentare. Un momento di confronto volto a sottolineare l’importanza di un settore agricolo sostenibile e radicato nel territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo le mobilitazioni di Milano, Parma e Vittoria, la protesta promossa dal coordinamento COAPI arriva ad Avellino, dove domenica 25 gennaio saranno gli agricoltori irpini a scendere in piazza con i trattori per difendere l’agricoltura di territorio e la sovranità alimentare. La tappa avellinese, promossa dal Comitato Agricoltori Avellinesi M.V.S., si inserisce in un percorso più ampio di attenzione e mobilitazione che attraversa il Paese (con I suoi due punti unitari: il NO alle Aree di Libero Scambio e SI al Cibo dei Diritti sia per chi lo produce che per chi lo consuma), sviluppandobe i caratteri fortemente legati ai bisogni e alle specificità del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il COAPI dopo la forte mobilitazione di Milano arriva ad Avellino

