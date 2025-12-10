Ad Avellino arriva la magia | Kairos porta in città Il Villaggio degli Elfi

Ad Avellino, l’associazione Kairos annuncia l’arrivo de “Il Villaggio degli Elfi”, un evento che promette di portare magia e emozioni nella città. Questa iniziativa rientra tra le attività culturali e sociali promosse da Kairos, che da sempre si impegna a valorizzare il territorio attraverso progetti creativi e coinvolgenti.

Tempo di lettura: 2 minuti L'associazione Kairos, nata ad Avellino con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso iniziative culturali e sociali, continua a distinguersi per la capacità di trasformare idee in progetti concreti. Il nome scelto, ispirato al termine greco "kairós" – il "momento giusto" – sintetizza perfettamente la mission del gruppo: cogliere quelle occasioni significative in cui un gesto, un evento o un incontro possono generare un cambiamento positivo nella comunità. In questa prospettiva si colloca il nuovo appuntamento promosso dall'associazione, " Il Villaggio degli Elfi ", un'iniziativa pensata per avvicinare famiglie e bambini alla magia del periodo natalizio.

