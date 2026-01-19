Agnes Waruguru espone nell' Aretino | a Casa Masaccio la prima personale in un museo pubblico italiano

Agnes Waruguru presenta la sua prima personale in un museo pubblico italiano presso Casa Masaccio a San Giovanni Valdarno. L’esposizione si inserisce nel percorso di ricerca multidisciplinare e multiculturale del centro, che negli ultimi anni ha promosso eventi e mostre dedicati a diversi linguaggi artistici. Un’occasione per approfondire il lavoro di un’artista emergente, inserita in un contesto di dialogo e sperimentazione culturale.

Casa Masaccio - Centro per l’Arte Contemporanea di San Giovanni Valdarno prosegue il proprio percorso di ricerca multidisciplinare e multiculturale, che negli ultimi anni ha portato lo spazio a proporre eventi originali legati a diversi linguaggi espressivi e a rivolgere una particolare.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Agnes Waruguru espone a San Giovanni Valdarno

Agnes Waruguru inaugura la sua prima mostra personale in un museo pubblico italiano, presso Casa Masaccio a San Giovanni Valdarno. L’esposizione si apre il 19 gennaio 2026 e rappresenta un’importante occasione per conoscere il suo percorso artistico. La mostra offre una panoramica delle sue opere, evidenziando le tematiche e le tecniche che caratterizzano il suo lavoro. Un evento di rilievo per il panorama culturale locale e nazionale. Leggi anche: Violento scontro nell’Aretino, auto distrutta nell’incidente. Salvato il conducente La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Agnes Waruguru espone a San Giovanni Valdarno: la prima mostra personale dell'artista in un museo pubblico italiano - Agnes Waruguru espone a San Giovanni Valdarno: a Casa Masaccio la prima personale in un museo pubblico italiano. corrierediarezzo.it

SAVE THE DATE Sabato 24 gennaio 2026, h 18.00 Agnes Waruguru FROM WHAT WE ARE a cura di Alessandro Romanini Casa Masaccio continua il suo percorso di ricerca multidisciplinare e multiculturale, che ha portato lo spazio a presentare eventi or facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.