Agnes Waruguru inaugura la sua prima mostra personale in un museo pubblico italiano, presso Casa Masaccio a San Giovanni Valdarno. L’esposizione si apre il 19 gennaio 2026 e rappresenta un’importante occasione per conoscere il suo percorso artistico. La mostra offre una panoramica delle sue opere, evidenziando le tematiche e le tecniche che caratterizzano il suo lavoro. Un evento di rilievo per il panorama culturale locale e nazionale.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – : a C asa Masaccio la prima personale in un museo pubblico italiano. Sabato 24 gennaio l’inaugurazione di “From what we are”: Agnes Waruguru incontra giovani artisti del territorio alle 16, artist talk aperto al pubblico in dialogo con il curatore Alessandro Romanini alle 17 e apertura ufficiale della mostra alle 18 Casa Masaccio - Centro per l’Arte Contemporanea di San Giovanni Valdarno prosegue il proprio percorso di ricerca multidisciplinare e multiculturale, che negli ultimi anni ha portato lo spazio a proporre eventi originali legati a diversi linguaggi espressivi e a rivolgere una particolare attenzione alle emergenze artistiche non europee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agnes Waruguru espone a San Giovanni Valdarno

San Giovanni Valdarno investe nella valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha avviato un progetto di valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni e dell’accesso al Palazzo d’Arnolfo. L’intervento mira a preservare e promuovere il patrimonio storico e culturale della città, offrendo nuove opportunità di fruizione e conoscenza per residenti e visitatori. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Comune per tutelare e valorizzare il patrimonio storico locale.

Leggi anche: Fiamme in appartamento a San Giovanni Valdarno

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

SAVE THE DATE Sabato 24 gennaio 2026, h 18.00 Agnes Waruguru FROM WHAT WE ARE a cura di Alessandro Romanini Casa Masaccio continua il suo percorso di ricerca multidisciplinare e multiculturale, che ha portato lo spazio a presentare eventi or - facebook.com facebook