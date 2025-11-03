Policiano (Arezzo), 3 novembre 2025 – Incidente sulla strada regionale 71 nei pressi di Policiano oggi, 3 novembre. Due auto si sono scontrate violentemente e una ha finito la sua corsa ribaltandosi su un fianco, semidistrutta. Paura per gli occupanti dei veicoli, in particolare uno, rimasto in trappola nell’abitacolo, è stato estratto dal mezzo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Una squadra del comando di Arezzo è giunta sul luogo dell’incidente poco dopo le 13. Sul posto anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato in ospedale il ferito. I vigili urbani si sono occupati degli accertamenti per risalire alle cause e alla dinamica dello scontro, e per i rilievi di competenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violento scontro nell’Aretino, auto distrutta nell’incidente. Salvato il conducente