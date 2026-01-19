Aggredito in strada uomo soccorso da passanti | Aveva il viso tumefatto e perdeva sangue dalla bocca

Un uomo di circa 50 anni è stato vittima di un'aggressione in strada lungo viale XXIV Maggio, a Foggia. La scena si è conclusa con il soccorso dei passanti, che hanno trovato l'uomo con il viso tumefatto e sanguinante dalla bocca. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi dell'episodio e identificare eventuali responsabili.

Bresh aggredito da un dobermann, graffi e sangue sul viso: come sta il cantante

Recentemente, Bresh ha condiviso sui social immagini che mostrano ferite e graffi sul volto, suscitando preoccupazione tra i suoi fan. L'artista genovese è stato vittima di un incidente con un dobermann, che ha causato ferite visibili. Per ora, le sue condizioni di salute non sono state ufficialmente rese note, ma si attendono aggiornamenti.

Colto da malore in strada, uomo muore davanti ai passanti: traffico bloccato per rispetto

Un uomo di mezza età è deceduto questa mattina a Fiumicino, colto da un malore mentre si trovava in via Passo Buole. L’evento ha provocato un blocco temporaneo del traffico, rispettando la delicatezza della situazione e la memoria della persona coinvolta. La polizia sta investigando sulle cause del decesso, mentre i passanti hanno assistito alle operazioni di soccorso.

