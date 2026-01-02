Colto da malore in strada uomo muore davanti ai passanti | traffico bloccato per rispetto

Un uomo di mezza età è deceduto questa mattina a Fiumicino, colto da un malore mentre si trovava in via Passo Buole. L’evento ha provocato un blocco temporaneo del traffico, rispettando la delicatezza della situazione e la memoria della persona coinvolta. La polizia sta investigando sulle cause del decesso, mentre i passanti hanno assistito alle operazioni di soccorso.

Fiumicino, 2 gennaio 2025 – Tragedia nella mattinata di oggi a Fiumicino, dove un uomo di mezza età è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in via Passo Buole. L'episodio si è verificato intorno alle 12:00, sotto gli occhi di alcuni passanti. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha immediatamente messo in sicurezza l'area e disposto il blocco temporaneo del traffico veicolare, consentendo il passaggio delle auto solo dopo la conclusione delle operazioni. U na scelta dettata anche dal rispetto dovuto alla vittima e dalla necessità di permettere i soccorsi in condizioni adeguate.

