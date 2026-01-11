Bresh aggredito da un dobermann graffi e sangue sul viso | come sta il cantante

Recentemente, Bresh ha condiviso sui social immagini che mostrano ferite e graffi sul volto, suscitando preoccupazione tra i suoi fan. L'artista genovese è stato vittima di un incidente con un dobermann, che ha causato ferite visibili. Per ora, le sue condizioni di salute non sono state ufficialmente rese note, ma si attendono aggiornamenti.

Nelle ultime ore, i fan di Bresh si sono molto preoccupati. Il cantante genovese ha pubblicato sui social foto che lo mostrano con il viso ricoperto di graffi e ferite. A causarle, l’attacco di un cane dalle dimensioni importanti, che lo ha aggredito in circostanze che Bresh ha preferito non raccontare. Per fortuna, così come da lui stesso assicurato, non si tratta di nulla di grave e, presto, il giovane artista potrà rimuovere bende e cerotti. Bresh ferito in volto da un dobermann. “Sta roba del pirata mi è sfuggita di mano” ha scritto Andrea Brasi, in arte Bresh, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

