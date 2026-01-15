Cos'è l'ICE negli USA e perché i cittadini protestano contro la polizia anti-immigrazione dopo Minneapolis

L'ICE, Immigration and Customs Enforcement, è un'agenzia federale statunitense responsabile delle politiche sull'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Recentemente tornata sotto i riflettori, l'agenzia è al centro di proteste dopo l'uccisione di Renee Nicole Good a Minneapolis, avvenuta durante un'operazione di controllo. Le contestazioni riflettono le tensioni e le preoccupazioni della comunità riguardo alle pratiche dell'ICE e al suo ruolo nelle questioni di immigrazione e diritti civili

