Cos'è l'ICE negli USA e perché i cittadini protestano contro la polizia anti-immigrazione dopo Minneapolis
L'ICE, Immigration and Customs Enforcement, è un'agenzia federale statunitense responsabile delle politiche sull'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Recentemente tornata sotto i riflettori, l'agenzia è al centro di proteste dopo l'uccisione di Renee Nicole Good a Minneapolis, avvenuta durante un'operazione di controllo. Le contestazioni riflettono le tensioni e le preoccupazioni della comunità riguardo alle pratiche dell'ICE e al suo ruolo nelle questioni di immigrazione e diritti civili
Cosa l'ICE e di cosa si occupa l'agenzia federale già al centro di numerose controversie, tornata alla ribalta delle cronache dopo l'uccisione da parte di un agente della 37enne Renee Nicole Good a Minneapolis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Minneapolis, agenti ICE uccidono una donna in un’operazione anti immigrazione
Leggi anche: “Uccisa dall’ICE per legittima difesa”, ma video smentisce l’amministrazione Trump: proteste negli Usa
