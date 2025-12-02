Volto coperto nei luoghi pubblici | bocciatura incomprensibile e pericolosa
"La bocciatura della mozione della Lega - sottolinea Caterina Galli del Team Vannacci Maria Luigia di Parma - che chiedeva il divieto di accesso a volto coperto nei luoghi pubblici comunali è un segnale grave e allarmante. In un momento storico in cui la sicurezza, il riconoscimento personale e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
I banditi sono entrati con una pistola e a volto coperto per poi fuggire in campagna. L’auto utilizzata era stata rubata poco prima nel parcheggio dell’ospedale di Cona. - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, volto coperto e armati di bastoni si aggiravano in zona stadio: due denunce della Polizia di Stato Vai su X
Fdi presenta legge per vietare in E-R volto coperto in pubblico - Romagna un progetto di legge per vietare l'occultamento del volto nei luoghi pubblici, facendo riferimento in particolare alla tradizione islamica. Scrive ansa.it
Fratelli d’Italia presenta legge per vietare in Emilia-Romagna volto coperto in pubblico - Romagna un progetto di legge per vietare l’occultamento del volto nei luoghi pubblici, facendo riferimento in particolare alla tradizione islamica. Riporta ravennawebtv.it
La battaglia dei meloniani: "Burqa e niqab vietati in tutti i luoghi pubblici" - Progetto di legge regionale contro gli abiti religiosi che nascondono il volto "Vogliamo difendere la dignità della donna e arginare l’integralismo islamico". Si legge su msn.com
Fratelli d’Italia presenta il progetto di legge: “Niente burqa nei luoghi pubblici dell’Emilia-Romagna” - La proposta di modifica delle norme regionali sulla sicurezza illustrata da Marta Evengelisti, capogruppo per la Regione di FdI. Scrive msn.com
Vietato il velo integrale nelle scuole, università, uffici e luoghi pubblici: la proposta di legge di Fratelli d’Italia - Fratelli d’Italia presenta una nuova proposta di legge “contro il separatismo islamico”, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la sicurezza nazionale e contrastare fenomeni di radicalizzazione ... Da blitzquotidiano.it
Lissone vieta il velo integrale negli edifici pubblici: il sostegno arriva dalle donne iraniane - In una lettera indirizzata alla sindaca Laura Borella, le rappresentanti di Maanà hanno accolto con favore la misura ... Scrive mbnews.it