Contrasto alla dispersione scolastica | Valditara firma decreto da 32,2 milioni di euro

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto da oltre 32,2 milioni di euro destinato alle scuole italiane. Le risorse sono volte a ridurre i divari territoriali e a contrastare la dispersione scolastica, con interventi specifici nelle aree periferiche e a rischio. Questo intervento mira a migliorare l'accesso e la qualità dell'istruzione in tutte le regioni del Paese.

Ammontano a oltre 32,2 milioni le risorse che il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha destinato alle scuole per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica attraverso azioni mirate alle aree periferiche e a rischio. "Ho voluto destinare queste ulteriori risorse - ha dichiarato il Ministro Valditara - al rafforzamento delle misure di contrasto alla dispersione scolastica, riservando una particolare attenzione alle scuole delle aree periferiche e delle aree a maggior rischio di dispersione. Proseguiamo le azioni di Agenda Sud e Agenda Nord a sostegno delle scuole situate nelle aree con maggiori fragilità, per promuovere attività innovative, di personalizzazione degli apprendimenti, di orientamento, di valorizzazione dei talenti e di tutoraggio, affinché nessuno studente sia lasciato indietro".

