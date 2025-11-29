Si è aperta con un atto istituzionale, nella sede Rai di via Teulada, la presentazione alla stampa della 68ª edizione dello Zecchino d’Oro che torna anche quest’anno su Rai1 e su RaiPlay (in diretta dagli studi dell’ Antoniano di Bologna ) con i consueti tre appuntamenti: le due semifinali venerdì 28 e sabato 29 novembre (alle 17.10) e la finale domenica 30 novembre (alle 17.20). A condurre le prime due saranno Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. Mentre la finale sarà presentata da Carlo Conti, che è anche direttore artistico della manifestazione. Zecchino d’oro, al via la 68ª edizione nel segno dell’intesta con il Mim. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Zecchino d’Oro 68ª edizione al via nel segno di Valditara e con Carlo Conti: il canto dei bambini contro la dispersione scolastica