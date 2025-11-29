Zecchino d’Oro 68ª edizione al via nel segno di Valditara e con Carlo Conti | il canto dei bambini contro la dispersione scolastica
Si è aperta con un atto istituzionale, nella sede Rai di via Teulada, la presentazione alla stampa della 68ª edizione dello Zecchino d’Oro che torna anche quest’anno su Rai1 e su RaiPlay (in diretta dagli studi dell’ Antoniano di Bologna ) con i consueti tre appuntamenti: le due semifinali venerdì 28 e sabato 29 novembre (alle 17.10) e la finale domenica 30 novembre (alle 17.20). A condurre le prime due saranno Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. Mentre la finale sarà presentata da Carlo Conti, che è anche direttore artistico della manifestazione. Zecchino d’oro, al via la 68ª edizione nel segno dell’intesta con il Mim. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una canzone che parla veneto, sardo e lombardo. E che vanta un piccolo grande record. “Ci pensa il vento” è uno dei brani in gara all’edizione 68 dello Zecchino d’Oro: è cantata dalla piccola Emma Dakoli, 9 anni di Monza, e vede il testo del sacerdote sardo - facebook.com Vai su Facebook
Lo Zecchino d'oro, Diventare un albero vince la 67/a edizione - 'Diventare un albero', un brano pop stile Coldplay cantato da Anna Sole Dalmonte, 9 anni, di Voltana (Ravenna), ha vinto la 67/a edizione dello Zecchino d'oro, trasmessa in diretta su Rai1 ... Da ansa.it
Zecchino d'oro, Diventare un albero vince la 67/a edizione - (di Antonio Giovannini) 'Diventare un albero', un brano pop stile Coldplay cantato da Anna Sole Dalmonte, 9 anni, di Voltana (Ravenna), ha vinto la 67/a edizione dello Zecchino d'oro, trasmessa in ... Lo riporta ansa.it
Zecchino D'Oro 2024, i conduttori e le canzoni in gara - Al via la 67ª edizione dello Zecchino d’Oro, in un anno che celebra i 70 anni sia della Rai che dell’Antoniano. Scrive tg24.sky.it