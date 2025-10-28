Salmonella ed Escherichia coli nelle cozze | il ministero della Salute dispone il ritiro dal commercio

Un lotto di mitili, cioè di cozze, è oggetto dell’ultimo avviso di richiamo pubblicato dal ministero della Salute sul proprio portale dedicato alle allerte alimentari e ai richiami volontari da parte degli operatori. Il prodotto è stato richiamato a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla accertata presenza combinata di Salmonella ed Escherichia Coli oltre i limiti consentiti. Le cozze fresche, molluschi della specie Mytilus galloprovincialis, sono vendute in retine da 5 chilogrammi, provengono da allevamenti in Spagna e sono confezionate in Italia dalla ditta “ L’Acquachiara ” Srl nel proprio stabilimento di Chioggia, nella città metropolitana di Venezia. 🔗 Leggi su Open.online