Adolescenti in ascolto successo per la formazione genitoriale al Teatro Italia di Acerra
Acerra, 28 Ottobre – Si è tenuto ieri al Teatro Italia di Acerra il convegno “Adolescenti in ascolto” – comprendere, sostenere, crescere insieme”. L’ evento dedicato al rapporto genitori-figli, ai rischi della rete e al contrasto della pedopornografia ha creato un dialogo aperto con la genitorialitá, spesso impreparata nel decifrare il mondo degli adolescenti, entrando in connessione con essi. L’iniziativa, promossa dall’Assessore alla Formazione Milena Tanzillo, ha visto la partecipazione di importanti personalità istituzionali e di esperti del settore. Il convegno ha affrontato temi cruciali come l’evoluzione biologico-emotiva degli adolescenti, i rischi della rete e le strategie per contrastare la pedopornografia, con l’obiettivo di promuovere una maggiore comprensione e sostegno ai giovani e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Parlami.eu
