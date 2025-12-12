Infortunio Acerbi Chivu può dormire tranquillo | la difesa è un fortino con questi due

L'infortunio di Acerbi non preoccupa più mister Chivu, grazie alla solidità della difesa nerazzurra. Con due pilastri affidabili, la retroguardia dell'Inter si conferma una delle più robuste del campionato, garantendo sicurezza e stabilità in vista delle prossime sfide.

Inter News 24 Infortunio Acerbi, mister Cristian Chivu può dormire tranquillamente. La retroguardia nerazzurra è un fortino inespugnabile con questi due calciatori. L'infortunio del difensore italiano Francesco Acerbi, che dovrà star fermo almeno un mese per un risentimento al bicipite femorale destro, costringe l'allenatore dell' Inter Cristian Chivu a ridisegnare la retroguardia. Come analizza La Gazzetta dello Sport, l'emergenza lancia la coppia formata dal difensore svizzero Manuel Akanji e dal difensore tedesco Yann Bisseck. Akanji, arrivato l'ultimo giorno di mercato, si ritrova ad essere la prima opzione per sostituire il 37enne Acerbi al centro della difesa a tre.

