Addio a Valentino ultimo imperatore e maestro di sogni

Valentino Garavani, noto come l'ultimo imperatore della moda, si è spento a 93 anni. Celebrato per le sue creazioni eleganti e senza tempo, ha vestito personaggi di rilievo internazionale, contribuendo a definire il lusso e la bellezza nel mondo della moda. La sua figura rimarrà un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore, lasciando un’eredità di stile e raffinatezza.

Era nato l’11 maggio 1932 a Voghera, in provincia di Milano. Il padre, Mauro Garavani, sposa Teresa, apre una bottega di barbiere ma poi si dedica al commercio all’ingrosso di materiale elettrico, garantendo alla famiglia una certa agiatezza. La madre nel 1925 dà alla luce Wanda, poi, nel ‘32, arriva un maschietto a cui viene dato lo stesso nome del nonno paterno, Valentino. Il piccolo va a scuola ma è distratto, sempre chino sui libri ma per riempire le pagine con un’infinità di disegni. Ha sempre amato disegnare: lo faceva in continuazione. Da quelle montagne di schizzi venivano le sue meravigliose idee. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Addio a Valentino, ultimo imperatore e maestro di sogni Leggi anche: Addio a Cary-Hiroyuki Tagawa, star di Mortal Kombat e L'ultimo imperatore Leggi anche: Bari dice addio a Guido Di Leone: ultimo applauso e tributo musicale per il maestro Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della moda - Il grande stilista si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, ... ilmattino.it

Full Episode | Soul Reborn Eons | MULTI SUB

https://www.statoquotidiano.it/17/01/2026/andria-in-lutto-addio-a-pietro-carnicelli-storico-presidente-del-comitato-di-quartiere-san-valentino/1275428/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.