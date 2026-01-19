Valentino Garavani è morto a 93 anni | addio all’imperatore del rosso e dell’eleganza

Valentino Garavani, uno dei più influenti stilisti italiani, è scomparso all’età di 93 anni a Roma. Nel corso della sua lunga carriera, ha definito l’eleganza e il lusso attraverso le sue creazioni, lasciando un’impronta indelebile nel mondo della moda. La sua figura rimarrà un simbolo di raffinatezza e stile, testimonianza di un’arte sartoriale che ha attraversato generazioni.

Valentino Garavani ci ha lasciati all’età di 93 anni nella cornice di Roma, il luogo dove ha trasformato i suoi sogni in un impero globale. La notizia è arrivata attraverso la sua Fondazione e dalle parole di Giancarlo Giammetti, compagno di una vita e socio fondamentale. Per chi volesse rendergli l’ultimo omaggio, la camera ardente sarà aperta il 21 e 22 gennaio presso lo storico quartier generale di Piazza Mignanelli, mentre i funerali solenni si svolgeranno venerdì mattina nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere Moda (@modacorriere) Nato a Voghera nel 1932, Valentino manifestò fin da piccolo un’attrazione magnetica per l’estetica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

