Addio alla tristezza | chi è la nuova compagna di Marco Giallini Sono inseparabili

Dopo anni di lutto, Marco Giallini ha trovato una nuova compagna con cui condividere la vita. La loro relazione rappresenta un passo importante nel suo percorso di rinascita, segnando un cambiamento dopo il dolore per la perdita della moglie Lorena. Ora, i due sono inseparabili, e Giallini si avvicina a questa nuova fase con serenità, lasciando alle spalle la tristezza che ha caratterizzato il suo passato.

Per anni rimasto legato alla memoria della moglie e madre dei suoi due figli, Marco Giallini a 15 anni dalla perdita dell’amata Lorena, prova rifarsi una vita e a stracciare quella malinconia che ne ha reso lo sguardo tanto popolare. Oggi che i due figli sono cresciuti, l’attore può dirsi felice, come ha raccontato nei giorni scorsi a Mara Venier nello studio di Domenica In. E la ritrovata serenità è merito della nuova compagna, Giorgia Battisti. "È la mia signorina, almeno così dice lei, io non lo so", ha dichiarato una volta l'attore a Gente a proposito della sua nuova partner, con cui fa coppia dal 2020 e con cui anche di recente è stato visto in pubblico anche alla mostra de cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Rocco e Diego, chi sono i figli di Marco Giallini e cosa fanno nella vita

Rocco e Diego sono i figli di Marco Giallini, attore italiano, nato dal suo matrimonio con Loredana, scomparsa nel 2011. Rocco è nato nel 1998, mentre Diego è arrivato nel 2005. Entrambi mantengono un basso profilo pubblico e non sono conosciuti per attività nel mondo dello spettacolo. La loro vita privata è riservata e lontana dai riflettori.

Chi è la giovane fidanzata di Marco Giallini, Giorgia Battisti, e chi era la moglie Loredana: “Non ho ancora metabolizzato il lutto”

Giorgia Battisti è la giovane fidanzata di Marco Giallini, con cui forma una coppia stabile dal 2020. Prima di lei, l’attore era legato a Loredana, che purtroppo è venuta a mancare. Giallini ha dichiarato di non aver ancora completamente metabolizzato il dolore per la perdita. La sua vita sentimentale si è evoluta nel tempo, mantenendo riservatezza sui dettagli personali.

