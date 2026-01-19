Oggi si è spento Valentino Garavani, noto stilista italiano, nella sua residenza romana all’età di 93 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante nel mondo della moda, dove ha lasciato un’impronta significativa con le sue creazioni eleganti e raffinate. Valentino lascia un’eredità duratura che ha influenzato generazioni di stilisti e appassionati del settore.

Valentino Garavani si è spento oggi nella sua residenza romana, circondato dai familiari. Aveva 93 anni. La notizia segna la perdita di una delle figure più iconiche della moda mondiale, l’uomo che ha trasformato l’eleganza italiana in un linguaggio riconoscibile e senza tempo. L’annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, socio co-fondatore della maison ed ex compagno dello stilista. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio alle 11:00 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Addio a Valentino

Ducati-Rossi, segnali di addio: bacchettata a ValentinoLa collaborazione tra Valentino Rossi e Ducati Lenovo potrebbe concludersi a breve, segnando la fine di un’importante fase nel mondo del motociclismo.

Addio a Valentino, ultimo imperatore e maestro di sogniValentino Garavani, noto come l'ultimo imperatore della moda, si è spento a 93 anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

È morto Valentino Garavani, addio allo stilista ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesse - Il mondo della moda in lutto per la scomparsa di Valentino Garavani, stilista di fama mondiale e fondatore dell'iconica maison ... ilfattoquotidiano.it