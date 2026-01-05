Ducati-Rossi segnali di addio | bacchettata a Valentino

La collaborazione tra Valentino Rossi e Ducati Lenovo potrebbe concludersi a breve, segnando la fine di un’importante fase nel mondo del motociclismo. Dopo anni di partnership e successi condivisi, i recenti risultati in pista hanno portato a riflettere sul futuro insieme. Questa situazione evidenzia come anche le collaborazioni di alto livello siano soggette a cambiamenti, lasciando un segnale di possibile addio tra il pilota e il marchio.

