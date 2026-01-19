Addio a Valentino Garavani l’ultimo imperatore della moda e della bellezza assoluta

Valentino Garavani, riconosciuto come uno dei più influenti stilisti italiani, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda e della bellezza. La sua creatività e il suo stile elegante hanno definito un’epoca, rendendolo un’icona senza tempo. La sua scomparsa segna la perdita di un maestro che ha contribuito a plasmare l’industria, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare generazioni di appassionati e professionisti.

Ci sono designer. C’è la moda, e i trend. E poi ci sono i miti. Valentino Garavani apparteneva senza discussione a questa categoria. Si è spento oggi all’età di 93 anni: era sereno e si trovava nella sua residenza romana. A dirlo, il comunicato: “Ho realizzato il sogno della mia vita, creare abiti femminili”. La camera ardente sarà allestita all’interno di PM23, in piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica. Con lui se ne va un’idea di moda come grande bellezza, come sogno costruito con disciplina, ossessione e amore totale per l’eleganza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

