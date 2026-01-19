Addio a Valentino l’ultimo Imperatore che scelse la bellezza come unica missione

Valentino Garavani, noto come l’ultimo Imperatore della moda, si è spento all’età di 93 anni. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante nella creazione di eleganza e raffinatezza, facendo della bellezza il suo obiettivo principale. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità duratura nel mondo della moda e dello stile.

Il funerale di Valentino Garavani, si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica a Roma Valentino Garavani, scomparso a 93 anni nella sua amata Roma, segna un vuoto profondo che supera i confini del fashion system. Non è necessario essere esperti di passerelle per percepire la portata di questa perdita: il nome di Valentino è un'icona universale che ha saputo attraversare le generazioni e i mutamenti del gusto, restando un punto di riferimento assoluto nel panorama del costume mondiale.

Addio ad un altro GRANDISSIMO della moda x.com

