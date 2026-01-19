Addio a Roger Allers il regista del ‘Re Leone’ morto a 76 anni

È scomparso Roger Allers, regista, sceneggiatore e storyboard artist noto per aver contribuito alla creazione de ‘Il Re Leone’. Allers, che aveva 76 anni, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dell’animazione. La sua morte rappresenta una perdita per l’industria, che ricorderà il suo lavoro come esempio di impegno e talento nel campo dell’intrattenimento e dell’arte narrativa.

La magia dell’animazione perde uno dei suoi architetti più silenziosi ma importanti: Roger Allers, regista, sceneggiatore e storyboard artist, è morto all’età di 76 anni. Il suo nome resterà per sempre legato a ‘Il Re Leone’, il film che ha segnato un’epoca e contribuito a rilanciare la Disney negli anni Novanta. Il regista e quell’addio arrivato da lontano. A dare la notizia è stato l’amico e collega Dave Bossert, con un post carico di emozione pubblicato su Facebook. Allers si trovava in viaggio in Egitto e, come racconta Bossert, i due si erano scritti solo pochi giorni prima. Al momento non è ancora stata resa nota la causa del decesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

