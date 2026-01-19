Morto Roger Allers co-regista de ‘Il re leone’ | aveva 76 anni

Il mondo del cinema d'animazione ricorda con rispetto Roger Allers, co-regista de ‘Il re leone’, scomparso all'età di 76 anni. Figura di spicco nel settore, ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di alcuni dei film più amati. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per l’arte dell’animazione e il suo contributo rimarrà vivo nel tempo.

(Adnkronos) – Il mondo del cinema d'animazione piange la morte di Roger Allers, acclamato regista e animatore. Figura centrale del cosiddetto "Rinascimento disneyano" e noto al grande pubblico soprattutto come co-regista de 'Il re leone', è morto sabato 17 gennaio nella sua casa di Santa Monica, in California, a seguito di una breve malattia, all'età di 76 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata da un portavoce di Disney Animation, mentre il collega e amico fraterno Rob Minkoff, che con Allers ha diretto il capolavoro Disney del 1994 ha condiviso sul suo profilo Instagram il suo dolore per una perdita definita "improvvisa e devastante".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Roger Allers è morto | Addio al regista de Il Re Leone

