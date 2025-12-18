Addio a Antony Price il designer che vestì il mondo del rock e la regina Camilla

Se ne va Antony Price, il visionario che ha rivoluzionato lo stile del rock e della musica internazionale. Le sue creazioni hanno vestito icone come Duran Duran, David Bowie e i Rolling Stones, lasciando un segno indelebile nel mondo della moda e dello spettacolo. Un artista che ha saputo combinare eleganza e audacia, contribuendo a definire un’epoca.

