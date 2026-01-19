Addio a Paolo Ferraro morto per infarto a 67 anni il magistrato romano sospeso dopo aver denunciato la corruzione in Italia

È deceduto all’età di 67 anni il magistrato romano Paolo Ferraro, morto improvvisamente per infarto. Ferraro, sospeso dal Csm dopo aver reso pubbliche le sue preoccupazioni sulla presenza di un’élite massonica nel sistema italiano, aveva espresso dubbi sul controllo esercitato da alcune strutture. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel panorama giudiziario e solleva interrogativi sulla tutela dell’indipendenza delle istituzioni.

Il magistrato Paolo Ferraro, noto per aver denunciato presunti legami tra il sistema mafioso e le élite, è deceduto a 70 anni, ufficialmente per un infarto. Poche ore prima della sua morte, Ferraro aveva condiviso nel video le sue analisi sul presunto programma di controllo gestito da elite e servizi segreti. La sua scomparsa solleva interrogativi sulla connessione tra le sue dichiarazioni e le circostanze della morte.

