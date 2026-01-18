Magistrato Paolo Ferraro morto per infarto dopo una denuncia verso lo stato | C' è un programma di controllo in mano ad elite - VIDEO

Il magistrato Paolo Ferraro, noto per aver denunciato presunti legami tra il sistema mafioso e le élite, è deceduto a 70 anni, ufficialmente per un infarto. Poche ore prima della sua morte, Ferraro aveva condiviso nel video le sue analisi sul presunto programma di controllo gestito da elite e servizi segreti. La sua scomparsa solleva interrogativi sulla connessione tra le sue dichiarazioni e le circostanze della morte.

In questo video Paolo Ferraro condivide le sue conoscenze sul sistema mafioso in Italia, affermando come tutto si ricolleghi ad un programma di controllo sviluppato e manovrato da elite e servizi segreti Paolo Ferraro è morto a 70 anni, ufficialmente per un "infarto", poche ore dopo aver rila. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

