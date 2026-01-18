Il magistrato Paolo Ferraro, noto per aver denunciato presunti legami tra il sistema mafioso e le élite, è deceduto a 70 anni, ufficialmente per un infarto. Poche ore prima della sua morte, Ferraro aveva condiviso nel video le sue analisi sul presunto programma di controllo gestito da elite e servizi segreti. La sua scomparsa solleva interrogativi sulla connessione tra le sue dichiarazioni e le circostanze della morte.

In questo video Paolo Ferraro condivide le sue conoscenze sul sistema mafioso in Italia, affermando come tutto si ricolleghi ad un programma di controllo sviluppato e manovrato da elite e servizi segreti Paolo Ferraro è morto a 70 anni, ufficialmente per un "infarto", poche ore dopo aver rila. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Magistrato Paolo Ferraro morto per "infarto" dopo una denuncia verso lo stato: "C'è un programma di controllo in mano ad elite" - VIDEO

Roma, gli esplode un petardo in mano durante i festeggiamenti: uomo di 63 anni perde la mano e muore per emorragia ad Acilia - VIDEO

A Roma, un uomo di 63 anni ha perso la vita a causa di un petardo esploso durante i festeggiamenti ad Acilia. L’esplosione ha provocato un’amputazione immediata e grave emorragia, che ha impedito il salvataggio. Al momento, non sono ancora chiare le circostanze dell’incidente, né se l’uomo maneggiava il petardo autonomamente o se ci siano altre responsabilità coinvolte.

