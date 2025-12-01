Telese la Fondazione Gerardino Romano ospiterà il magistrato Paolo Itri
Comunicato Stampa Un incontro culturale con dialoghi, letture e approfondimenti tra storia, misteri e memorie di un borgo del Sud Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15.
