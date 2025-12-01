Telese la Fondazione Gerardino Romano ospiterà il magistrato Paolo Itri

Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, ospiterà un incontro culturale con dialoghi, letture e approfondimenti tra storia, misteri e memorie di un borgo del Sud.

