Aggressione in un istituto scolastico a Frosinone | studenti lanciano liquido con urina e sostanza urticante su collaboratore scolastico scuola evacuata
Brutto episodio accaduto nella mattinata di venerdì 31 ottobre. Alcuni ragazzi incappucciati hanno tentato di forzare l’ingresso principale di un istituto scolastico a Frosinone. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
