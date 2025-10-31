Aggressione in un istituto scolastico a Frosinone | studenti lanciano liquido con urina e sostanza urticante su collaboratore scolastico scuola evacuata

Orizzontescuola.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto episodio accaduto nella mattinata di venerdì 31 ottobre. Alcuni ragazzi incappucciati hanno tentato di forzare l’ingresso principale di un istituto scolastico a Frosinone. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

aggressione istituto scolastico frosinoneRagazzi incappucciati entrano a scuola e gettano un liquido addosso ad un collaboratore scolastico: ferito - Brutta aggressione, stamane, 31 ottobre, in una scuola di Frosinone: alcuni ragazzi, presumibilmente esterni alla scuola, incappucciati, hanno lanciato una busta contenente un liquido verso l’ingresso ... Come scrive tecnicadellascuola.it

aggressione istituto scolastico frosinoneFrosinone, giovani incappucciati nell'istituto Angeloni: ferito un bidello con urina e sostanza urticante. Scuola evacuata - Blitz a scuola a Frosinone di un gruppo di giovani incappucciati: ferito un collaboratore scolastico e plesso evacuato. Segnala msn.com

aggressione istituto scolastico frosinoneFrosinone – Blitz a scuola, la preside: “Liquido ignoto, evacuazione preventiva”. L’assessore Grieco: “Il Comune collaborerà per trovare i responsabili” - Le forze dell'ordine indagano per dare un volto agli autori dell'irruzione, che incappucciati hanno forzato il portone d'ingresso dell'istituto 'Angeloni' seminando il panico. Scrive tunews24.it

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Istituto Scolastico Frosinone