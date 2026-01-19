A Oriocenter Mi sono innamorato una mostra d’arte dagli anni ’50 ad oggi
Giovedì 15 gennaio, Oriocenter ha ospitato la presentazione della mostra “Mi sono innamorato”, un percorso espositivo che esplora l’evoluzione dell’arte dagli anni ’50 a oggi. L’evento crea un dialogo tra arte contemporanea e uno dei principali luoghi di incontro quotidiano, offrendo ai visitatori un’occasione di riflessione e scoperta in un contesto innovativo e accessibile.
Orio al Serio. Si è tenuto giovedì 15 gennaio a Oriocenter l’evento di presentazione della mostra “ Mi sono innamorato “, progetto espositivo che segna un nuovo e significativo dialogo tra arte contemporanea e uno dei luoghi simbolo della quotidianità commerciale. La mostra, che si sviluppa su 2 piani e 2000 metri quadrati, è visitabile gratuitamente tutti i giorni fino al 31 marzo 2026, dalle 10.00 alle 21.00. L’incontro ha rappresentato un momento ufficiale di apertura e condivisione del progetto culturale, che porta l’arte fuori dai suoi contesti tradizionali per incontrare il pubblico in uno spazio inaspettato, rendendo l’esperienza estetica accessibile, diretta e profondamente emozionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it
