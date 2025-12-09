Kate Winslet a 50 anni mostra le rughe | Ecco perché non mi sono mai rifatta il viso

Kate Winslet ha deciso di prendere una posizione netta sul tema della chirurgia estetica, confermando pubblicamente di non aver mai fatto ricorso a ritocchi o iniezioni al viso. L’attrice premio Oscar, che ha compiuto 50 anni, ne ha parlato in un’intervista al Times of London pubblicata sabato, esprimendo preoccupazione per l’ossessione crescente verso la perfezione fisica, a suo dire alimentata dai social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Times and The Sunday Times (@thetimes) Per Winslet, questa tendenza non è solo preoccupante ma profondamente disturbante: “Mi rattrista moltissimo”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Kate Winslet a 50 anni mostra le rughe: “Ecco perché non mi sono mai rifatta il viso”

