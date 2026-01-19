A Mola di Bari musiche da film con la Nuova orchestra Busoni | il violinista Lucio Degani e il fisarmonicista Gianni Fassetta

A Mola di Bari, la Nuova Orchestra Busoni propone un concerto dedicato alle musiche da film più celebri. Sul palco, il violinista Lucio Degani e il fisarmonicista Gianni Fassetta interpretano colonne sonore iconiche che hanno segnato la storia del cinema. L’appuntamento è previsto per domenica 25 gennaio alle ore 19, offrendo un’occasione di ascolto raffinato e coinvolgente per gli appassionati di musica e cinema.

Un viaggio emozionante tra le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. È quanto promette il concerto in programma domenica 25 gennaio, alle ore 19.15, nel Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, appuntamento che rientra nella stagione concertistica dell'Agìmus, associazione diretta.

