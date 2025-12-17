Passioni classiche al Conservatorio con la Nuova Orchestra Scarlatti e il violinista Il’ja Grubert

Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 19.00, la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella a Napoli ospita un concerto imperdibile con la Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Stefano Pagliani e il violinista Il’ja Grubert. Un appuntamento dedicato alle passioni classiche, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 19.00, a Napoli, presso la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella (Via San Pietro a Majella, 35) Passioni classiche (ingresso libero fino a esaurimento posti), con la Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Stefano Pagliani e il violinista di fama.

