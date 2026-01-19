A Martina Franca nasce il Memorial Giuseppe Domenico Tursi

A Martina Franca è stato costituito il comitato promotore del Memorial Giuseppe Domenico Tursi, dedicato a una figura importante dello sport locale e padre del calcio cittadino. L’iniziativa, nata il 17 gennaio, mira a ricordare il contributo di Tursi alla storia sportiva della città. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio sportivo di Martina Franca.

Si è tenuta sabato 17 gennaio a Martina Franca la riunione costitutiva del comitato promotore del Memorial dedicato a Giuseppe Domenico Tursi, figura fondante dello sport cittadino e padre del calcio martinese. Un appuntamento che segna l'avvio ufficiale della macchina organizzativa di un grande evento sportivo che gli organizzatori intendono realizzare a fine giugno 2026: un torneo di calcio camminato di respiro nazionale, in collaborazione con Walking Football Italia, associazione nazionale di riferimento per la disciplina. Non si tratta solo di un memorial sportivo, ma di un'iniziativa dal forte valore culturale e sociale, pensata per rendere omaggio a un uomo che ha trasformato il calcio in uno straordinario strumento di aggregazione popolare, facendo dello sport un evento collettivo, partecipato, identitario.

