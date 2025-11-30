Martina Franca | stamattina il mercato Non alimentare
Comunicazione del Comune di Martina Franca: Si ricorda che domenica 30 novembre nelle ore mattutine si svolge nelle vie del centro il mercato non alimentare. Lo svolgimento nel giorno festivo è dovuto al posticipo solo del settore non alimentare del mercato del 12 novembre -giorno successivo alla fiera di San Martino- disposto dalla Giunta (delibera 600 del 6 novembre 2025) su richiesta dei commercianti ambulanti. (foto: repertorio) L'articolo Martina Franca: stamattina il mercato Non alimentare proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
