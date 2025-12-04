È morto Giuseppe Caroli, parlamentare emerito di Martina Franca. Il decesso nell’ospedale locale. Giuseppe Caroli, che il 6 dicembre avrebbe compiuto 94 anni, era malato da tempo. Era stato deputato per sette legislature, da fine anni Sessanta ad inizio anni Novanta. Punto di riferimento politico non solo locale ma regionale, era un democristiano primatista di preferenze. Molto vicino alle posizioni di Giulio Andreotti era stato anche sottosegretario di Stato. Ai familiari le nostre condoglianze. L'articolo Martina Franca: morto Giuseppe Caroli, parlamentare per decenni Aveva 94 anni proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

