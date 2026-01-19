A Limbiate, il concetto di benessere si evolve: l’ex edicola si trasforma in una palestra innovativa. Grazie a una tecnologia avanzata, questa struttura offre programmi di allenamento personalizzati di soli 15 minuti, guidati da una macchina intelligente. Un modo pratico e efficace per integrare l’attività fisica nella routine quotidiana, senza rinunciare alla comodità e alla semplicità.

Dove un tempo si vendevano i giornali, ora si cercherà il benessere fisico grazie a una macchina rivoluzionaria che ti guida passo per passo e promette risultati efficaci con sedute di allenamento di soli 15 minuti. È stata inaugurata la prima postazione Neovis Fit-lab point completamente automatizzata, in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e a disposizione di chiunque voglia fare esercizio fisico controllato, a diversi livelli. "Una proposta innovativa, un valore aggiunto per la città, che punta sul benessere. Sono orgoglioso che a Limbiate si sperimenti questa iniziativa", ha detto il sindaco Antonio Romeo, presente al taglio del nastro accanto all’imprenditore ideatore del progetto, Loris Rubino, e alla concessionaria della nuova struttura, Anita Gonzales. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Limbiate il benessere è smart. L’ex edicola diventa una palestra

Smart parking, nuova illuminazione interna degli edifici e impianti fotovoltaici: Domodossola diventa smart

A partire dal 2026, Domodossola avvierà un progetto di rigenerazione urbana che prevede l’implementazione di smart parking, l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici e il potenziamento dell’illuminazione interna con tecnologia LED ad alta efficienza. Queste iniziative mirano a migliorare la qualità della vita e a promuovere un modello di sviluppo sostenibile per la città.

Il nuovo tram Limbiate–Milano diventa un progetto strategico anche per il capoluogo

Il nuovo tram Limbiate–Milano rappresenta un importante intervento infrastrutturale che collega i comuni del Nord Milano con il capoluogo. Dopo anni di attesa, questa linea non solo migliora la mobilità locale, ma assume anche un ruolo strategico per l’intera area metropolitana, contribuendo a ottimizzare i collegamenti e facilitare gli spostamenti tra le diverse comunità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

A Limbiate il benessere è smart. L’ex edicola diventa una palestra - Nel chiosco di proprietà del Comune in piazza 5 Giornate apre un centro all’avanguardia dedicato al fitness. ilgiorno.it