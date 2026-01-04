Il nuovo tram Limbiate–Milano diventa un progetto strategico anche per il capoluogo
Il nuovo tram Limbiate–Milano rappresenta un importante intervento infrastrutturale che collega i comuni del Nord Milano con il capoluogo. Dopo anni di attesa, questa linea non solo migliora la mobilità locale, ma assume anche un ruolo strategico per l’intera area metropolitana, contribuendo a ottimizzare i collegamenti e facilitare gli spostamenti tra le diverse comunità.
Non è più solo un’opera attesa da anni nei comuni del Nord Milano, ma un’infrastruttura che ora riguarda direttamente anche il capoluogo. La nuova tranvia Limbiate–Milano entra ufficialmente tra i progetti strategici per la mobilità cittadina: negli ultimi giorni dell’anno il Comune di Milano ha diffuso un video che racconta l’intervento di riqualificazione del cosiddetto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
