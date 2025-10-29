A Castiglion Fiorentino si rinnova la magia del Natale

Arezzo, 29 ottobre 2025 – È già al lavoro la macchina organizzativa del cartellone di Natale a Castiglion Fiorentino, che anche quest'anno vede la partecipazione attiva del Centro Commerciale Naturale "Vie di Castiglion Fiorentino" e della Pro Loco. Dopo la chiusura, alcuni giorni fa, del bando finalizzato all'assegnazione delle tradizionali casine di legno che animeranno piazza del Municipio, sono state assegnate tutte le 12 casine, 4 dedicate ai prodotti alimentari e 8 all'artigianato e alle creazioni del proprio ingegno, a fronte di oltre 20 domande pervenute.

