A Castiglion Fiorentino si rinnova la magia del Natale

Lanazione.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 29 ottobre 2025 –  È già al lavoro la macchina organizzativa del cartellone di Natale a Castiglion Fiorentino, che anche quest'anno vede la partecipazione attiva del Centro Commerciale Naturale “Vie di Castiglion Fiorentino” e della Pro Loco. Dopo la chiusura, alcuni giorni fa, del bando finalizzato all'assegnazione delle tradizionali casine di legno che animeranno piazza del Municipio, sono state assegnate tutte le 12 casine, 4 dedicate ai prodotti alimentari e 8 all'artigianato e alle creazioni del proprio ingegno, a fronte di oltre 20 domande pervenute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

