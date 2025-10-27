Castiglion Fiorentino si delibera il consiglio comunale
Arezzo, 27 ottobre 2025 – Castiglion Fiorentino, si delibera il consiglio comune le. Giovedì 6 novembre alle ore 15.30 una nuova convocazione del consiglio comunale. Giovedì 6 novembre alle ore 15.30 l'assise dovrà discutere 10 punti posti all'OdG t ra cui spicca per importanza la variante n. 1 al Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona e Foiano della Chiana, l'avvio del procedimento per la variante puntuale al Piano Operativo rivolta ad introdurre nuova previsione urbanistica all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, la variazione al Bilancio di Previsione 20252027 e il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 20262028. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
L’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Castiglion Fiorentino compie 90 anni! Un compleanno speciale festeggiato questa mattina con la Santa Messa alla chiesa della Collegiata e a seguire il pranzo sociale con tutti i Militari in servizio e quelli in c - facebook.com Vai su Facebook
Castiglion Fiorentino, il Consiglio comunale domani alle 16.00 - 12 i punti posti all’Ordine del Giorno tra cui spiccano per importanza: la variante n. Lo riporta lanazione.it
Prima della pausa estiva si riunisce il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino - Arezzo, 25 luglio 2025 – Prima della pausa estiva si riunisce il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino. lanazione.it scrive
L'eroe maori morto nel '44 cittadino di Castiglion Fiorentino - Cittadinanza onoraria del Comune di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, al maggiore John Robert McGruther, neozelandese appartenente alla ... Segnala ansa.it