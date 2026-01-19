A Bergamo l’ultimo saluto a don Mario | Concretezza e amore per l’umanità

A Bergamo, si è svolto l’ultimo saluto a don Mario con una messa funebre presieduta dal Vescovo Francesco Beschi. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e autorità, tra cui i Consoli generali di Bolivia e Cuba. Don Mario è stato ricordato per la sua concretezza e il suo amore per l’umanità, leaving un segno duraturo nella comunità locale.

L'ADDIO. In tantissimi per la Messa funebre presieduta dal Vescovo Francesco Beschi. Tra le autorità presenti anche i Consoli generali di Bolivia e di Cuba. La Messa funebre è stata presieduta dal Vescovo, monsignor Francesco Beschi, affiancato all'altare da un altro Vescovo, monsignor Maurizio Gervasoni, bergamasco, condiscepolo in Seminario di Don Mario e suo compagno di ordinazione. La moltitudine di persone presenti, ha notato Beschi, «dice l'intensità dei legami, degli affetti e della riconoscenza» che legava tante persone a un sacerdote da sempre pronto ad aiutare i bisognosi e a intessere un profondo dialogo interreligioso e interculturale, grazie anche alla Missione con cura d'anime di Santa Rosa da Lima presso la chiesetta di San Lazzaro a Bergamo.

