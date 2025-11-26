A Caramanico Terme l' ultimo saluto a Mario Mazzocca
Sarà celebrato nella sua Caramanico Terme il funerale di Mario Mazzocca, ex primo cittadino del centro in provincia di Pescara ed ex assessore regionale.Mazzocca è venuto a mancare all'età di 64 anni mentre era ricoverato nell'ospedale di Chieti.Mazzocca lascia la moglie Patrizia, i figli Ermanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Villaggio di Natale di Caramanico Terme - facebook.com Vai su Facebook
Avviso - Spostamento temporaneo fermata piazzale “La Vallocchia” nel comune di Caramanico Terme Consulta l'avviso per i giorni in cui è previsto lo spostamento Consulta l’avviso ift.tt/AZDI9Vc November 14, 2025 at 12:32PM #tuabruzzo #infoT Vai su X
A Caramanico Terme l'ultimo saluto a Mario Mazzocca - L'ultimo saluto all'ex primo cittadino ed ex assessore regionale che si è spento all'età di 64 anni verrà dato giovedì 27 novembre ... Lo riporta ilpescara.it
Terme di Caramanico, 'piano unitario o declino irreversibile' - Serve un piano industriale unitario per il rilancio termale, "capace di garantire non solo il mantenimento delle sorgenti a Caramanico, ma anche la valorizzazione di un patrimonio storico, economico e ... ansa.it scrive