A Caramanico Terme l' ultimo saluto a Mario Mazzocca

Sarà celebrato nella sua Caramanico Terme il funerale di Mario Mazzocca, ex primo cittadino del centro in provincia di Pescara ed ex assessore regionale.Mazzocca è venuto a mancare all'età di 64 anni mentre era ricoverato nell'ospedale di Chieti.Mazzocca lascia la moglie Patrizia, i figli Ermanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

caramanico terme ultimo salutoA Caramanico Terme l'ultimo saluto a Mario Mazzocca - L'ultimo saluto all'ex primo cittadino ed ex assessore regionale che si è spento all'età di 64 anni verrà dato giovedì 27 novembre ... Lo riporta ilpescara.it

