Sarà celebrato nella sua Caramanico Terme il funerale di Mario Mazzocca, ex primo cittadino del centro in provincia di Pescara ed ex assessore regionale.Mazzocca è venuto a mancare all'età di 64 anni mentre era ricoverato nell'ospedale di Chieti.Mazzocca lascia la moglie Patrizia, i figli Ermanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - A Caramanico Terme l'ultimo saluto a Mario Mazzocca