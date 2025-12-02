Centinaia di fedeli hanno dato l’ultimo saluto a don Marcello Farina

Era una folla di centinaia di persone quella che ieri, lunedì 1° dicembre, ha riempito la chiesa di San Carlo Borromeo di Trento per dare un ultimo saluto a don Marcello Farina, il prete filosofo morto nella notte tra il 27 e il 28 novembre all’età di 85 anni a Tione.Al suo funerale – celebrato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

